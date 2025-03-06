Долголеты из Домодедова посетили с экскурсией Красногорск

Экскурсанты осмотрели Подмосковную усадьбу Знаменское-Губайлово — архитектурный памятник XVIII–XIX вв., ныне культурно-выставочный центр, где проходят выставки, литературные и творческие вечера, мастер-классы, кинопоказы, действуют художественные студии. Также домодедовцы посетили Знаменский храм, построенный в конце ХVII века по приказу Ивана Федоровича Волынского. В начале XX века усадьба Знаменское-Губайлово, на территории которой расположен Знаменский храм, стала местом, куда часто приезжали знаменитые поэты Серебряного века, где были созданы многие известные произведения.

Пресс-служба администрации Домодедово сообщает, что в городском округе Домодедово для участников проекта «Активное долголетие» организуются самые разные занятия на любой вкус. Стать участником проекта могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, отправив заявку на портале «Активного долголетия» по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru

Адрес отделения «Активного долголетия» в Домодедово: г. Домодедово, ул. Советская, д. 8. Если есть вопросы, можно обратиться по телефону: +7 (496) 793-52-01.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.