Долголеты Богородского округа посетили автокиновыставку в Москве

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 14 апреля побывали на автокиновыставке Вадима Задорожного в Москве, где познакомились с легендарными автомобилями из советских фильмов и приняли участие в интерактивной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия стала для представителей старшего поколения путешествием в советскую эпоху. Гости увидели автомобили, знакомые по фильмам «Берегись автомобиля», «Москва слезам не верит», «Приключения Шурика» и десяткам других кинолент. Выставка оказалась не просто коллекцией машин, а полноценным погружением в историю отечественного кино.

Участники программы интерактивно зажгли олимпийский огонь, почувствовав себя частью событий 1980 года. Экскурсоводы рассказали, как во время съемок автомобили «летали», «превращались» и выполняли сложные трюки, нередко эффектнее каскадеров. Долголеты также сделали памятные фотографии на фоне раритетной техники.

«Экскурсия не просто показала нам автомобили — она оживила нашу память, подарила радость узнавания и улыбки», — поделились участники поездки.

