Долголетов-любителей сада и огорода приглашают на лекцию в Подольске

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие» по Центральному району приглашает женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет на лекцию «Весенние хлопоты для любителей сада и огорода». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Сотрудники Центральной библиотеки Г.о. Подольск расскажут долголетам, как подготовиться к дачному сезону.

Подольчане старшего возраста получат советы по уходу за растениями, выращиванию плодовых и овощных культур, а также по обработке сада для здоровья растений и хорошего урожая.

Мероприятие пройдет 19 марта в 12:00 по адресу: г. о. Подольск, ул. Свердлова, 38, Центральная библиотека (ДК «Октябрь»). 18+

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Подробнее на сайте или по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.