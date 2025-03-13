Долголетов Ленинского округа научили пользоваться цифровыми сервисами

В Ленинском городском округе продолжаются занятия по компьютерной грамотности для участников проекта «Активное долголетие». Бабушек и дедушек научили пользоваться порталом «Госуслуги», записываться на прием к врачу и оплачивать ЖКУ с помощью онлайн-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В современной действительности без компьютерной грамотности в повседневной жизни сложно обойтись каждому человеку, в том числе пожилому. Многие пенсионеры до сих пор прибегают к помощи детей и внуков, но у участников нашего проекта — активная жизненная позиция. Они хотят быть самостоятельными и пользоваться современными возможностями», — приводятся в сообщении слова заведующей отделения активного долголетия комплексного центра социального обслуживания «Домодедовский» Александры Ульвис.

Кроме того, освоить компьютер и мобильный телефон представители старшего поколения планируют, чтобы получать актуальную информацию и новости, а также пользоваться социальными сетями и оставаться на связи с родными и друзьями.

В прошлом году проект «Активное долголетие» в Ленинском округе отметил пятилетие. Сейчас он насчитывает уже порядка 5,5 тыс. участников, и это количество ежегодно увеличивается на тысячу. Самому возрастному «активисту» проекта — 94 года. Женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, зарегистрированные в Подмосковье, занимаются физической культурой, творчеством, изучают иностранные языки и бесплатно посещают экскурсии.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.