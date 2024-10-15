Долголетам рассказали о важности чипирования питомцев в ветстанции Дмитрова

Участники проекта «Активное долголетие», который реализуется в центре социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский», посетили лечебно-профилактический отдел Дмитровской ветеринарной станции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пенсионеры смогли пообщаться с опытными ветеринарными врачами, которые поделились с ними секретами ухода за домашними животными. Они рассказали, как правильно кормить питомцев, оказывать им первую медицинскую помощь, а также объяснили важность вакцинации и чипирования. Кроме того, специалисты ветеринарной станции провели увлекательную экскурсию по своему учреждению.

Пенсионерам были продемонстрированы современные кабинеты и стационар, где за животными ухаживают опытные ветеринары после сложных операций.

По словам представителей государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, что способствовало продуктивному диалогу.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.