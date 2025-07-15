ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию в Нижегородской области

сегодня в 15:30

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству наркотиков в Нижегородской области. В числе изъятого — более 7 кг запрещенных синтетических веществ, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

Правоохранители также нашли в нарколаборатории свыше 300 литров химических реактивов и прекурсоров, специальное оборудование и материалы для упаковки.

Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 25-летнюю модель и блогершу, заподозренную в работе на интернет-магазин по продаже наркотических средств.