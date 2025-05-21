Работала в даркнете: 25-летнюю «барби-наркодилершу» задержали в Петербурге

25-летняя модель из Петербурга задержана по подозрению в работе на наркомагазин

Модель и рэпершу из Санкт-Петербурга Марию Л. задержали по подозрению в работе на магазин наркотиков в даркнете. У нее дома обнаружили запрещенные вещества, сообщает kp.ru .

Силовики постучались в дверь девушки, одетой как барби, 15 мая. При обыске они обнаружили у Марии несколько граммов наркотика.

Предварительно, модель работала на знакомого, который открыл в даркнете два магазина по продаже запрещенных веществ. Они использовали в качестве склада квартиру в Петербурге. Там также обнаружили множество таблеток, блистеров и наркотиков.

Саму Марию поймали на закладках. Кроме того, девушку и ее сообщников подозревают еще в двух преступлениях, связанных с запрещенными веществами. Марию вместе с подельниками могут отправить в колонию на срок от 8 до 15 лет.

Известно, что несколько лет назад девушка уже признавалась, что имеет зависимость, она лежала в рехабе. В последние годы Мария прославилась тем, что публиковала скандальные ролики про секс и наркотики. Также она была моделью 18+.

Ранее мужчина устроил нарколабораторию на арендованном участке в Раменском. Там были обнаружены лотки с метоксетамином весом свыше 800 г.