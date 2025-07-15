В 85 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке»

19 июля в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Для гостей откроются поэтические площадки «Читаем под сиянием луны», состоятся вечерние экскурсии с фонариками, пикники и медитации, а также пройдут бесшумные дискотеки в наушниках и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Так, в Зарайском центральном парке организуют выставку автомобилей и стрит-арт выставку современных художников, откроют лабораторию совместного рисования и проведут анимационную программу для юных посетителей. Украшением праздника станут концертно-развлекательная ретропрограмма, дискотека и вечер караоке.

В парке Мира Мытищ гости смогут посетить пижамную вечеринку, арт-выставку современных художников и мастер-класс по раскраске гигантского картонного замка Марфино. Юных гостей пригласят на анимационную программу «Там царь Кощей над златом чахнет». Завершится мероприятие концертной программой и бесшумной дискотекой под открытым небом.

Центральный парк в Видном предложит гостям интерактивную зону с мастер-классами по 3D печати и робототехнике, зону с игровыми приставками, VR-очками и арт-выставку современных художников. Все желающие смогут загадать желание на «Аллее желаний», отправиться на дискотеку и танцевальный флешмоб, а также сыграть в «мафию». На протяжении всего мероприятия будет открыта «стена историй», на которой можно поделиться своими впечатлениями от «Ночи в парке».

В парке им. О. Степанова в Серпухове посетителей приглашают посетить поэтическую площадку и принять участие в «открытом микрофоне», пройти ораторский курс для начинающих, мастер-класс по танцам и медитацию с гонгом. Для гостей будет работать тематическая фотозона «Уютный уголок» с атмосферой 1990-х годов и выставка фотографий местных фотографов. В вечерней программе состоятся флаговое шоу от «огненного» коллектива «Феникс» и концертная программа «Звездный дождь».

Парк семейного отдыха Дубны проведет для гостей мастер-классы по прикладному творчеству и по приготовлению сэндвичей и лимонадов. Также всех желающих ждут вечерняя экскурсия с фонариком, медитация «Энергия ночи» и бесшумная дискотека в наушниках. Завершится мероприятие кинопоказом фильма «Офелия».

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»). 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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