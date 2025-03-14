Долголетам Одинцовского округа рассказали о мерах защиты от мошенников

В Одинцовском клубе «Активное долголетие» прошла акция, направленная на информирование пенсионеров о способах борьбы с мошенниками. Основной темой встречи стали кражи денежных средств через кредиты и займы, сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятии долголетам рассказали, как подать заявление на самозапрет по кредитам через портал «Госуслуги». Эта мера может стать серьезной преградой для мошенников, которые пытаются оформить кредиты на имя жертвы без ее ведома. Участники получили подробные инструкции по оформлению самозапретов, а также разъяснения по необходимым документам. Специалисты помогли заполнить заявления и ответили на все возникшие вопросы.

Самозапрет на выдачу кредита или займа начал действовать в России с 1 марта этого года. Добровольный отказ человека от оформления кредитов в банках или займов в микрофинансовых организациях поможет защитить сбережения от неожиданных долгов.

Одинцовский клуб «Активное долголетие» продолжит свою работу в этом направлении, организовывая подобные мероприятия, которые помогут пенсионерам не только осознать опасности, но и научиться действовать в условиях современного финансового мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.