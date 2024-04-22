Долголетам Дмитровского округа помогают освоить компьютерные навыки

В Дмитровской центральной библиотеке заместитель руководителя МФЦ провел обучающее занятие для нового потока участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Это возможность для интеллектуального и личностного развития, творчества и, конечно же, общения. Для многих людей пенсионного возраста это единственное «окно в мир». Компьютерная грамотность является важным фактором для полноценной жизни современного пожилого человека», — поделился замруководителя МФЦ Дмитровского округа Денис Владимир.

Целью программы «Компьютерная грамотность для пожилого человека» является обучение лиц старшего возраста и инвалидов компьютерной грамотности, формирование практических навыков работы на современном персональном компьютере. А также развитие интереса пользователей старшего возраста и инвалидов к интернет-ресурсам как к важному источнику получения информации и средству коммуникации.

Записаться на обучающий семинар по компьютерной грамотности можно, обратившись лично к специалистам центра, а также по телефону 122 далее 3 (доб. 52251).

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.