«Долго ли она там протянет…»: Путин озадачил ученую вопросом про полет на Марс

Путин озадачил ученую вопросом про полет живой клетки на Марс

Российский президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий спросил ученую, сможет ли живая клетка долететь до Марса и вернуться обратно. В ответ исследовательница сказала, что такие надежды есть, но «долго ли она там протянет — другой вопрос», сообщает РИА Новости .

После ответа исследовательницы участники форума и президент засмеялись. Далее Путин в шутку спросил: «как быть-то с учеными?».

«Просто мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно», — пояснил президент.

Путин также ученую спросил, созданы ли такие материалы, которые смогли бы защитить живую клетку при полете на Марс.

«Это, возможно, наши планы на будущее», — ответила девушка.

Путин ухмыльнулся и сказал, что, судя по всему, этот вопрос требует финансирования.