«Долго ли она там протянет…»: Путин озадачил ученую вопросом про полет на Марс
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Российский президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий спросил ученую, сможет ли живая клетка долететь до Марса и вернуться обратно. В ответ исследовательница сказала, что такие надежды есть, но «долго ли она там протянет — другой вопрос», сообщает РИА Новости.
После ответа исследовательницы участники форума и президент засмеялись. Далее Путин в шутку спросил: «как быть-то с учеными?».
«Просто мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно», — пояснил президент.
Путин также ученую спросил, созданы ли такие материалы, которые смогли бы защитить живую клетку при полете на Марс.
«Это, возможно, наши планы на будущее», — ответила девушка.
Путин ухмыльнулся и сказал, что, судя по всему, этот вопрос требует финансирования.