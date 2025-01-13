Долг осужденного бывшего полковника Захарченко вырос на 8,2 млн рублей

Задолженность по уголовному штрафу, назначенному бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, выросла из-за неуплаты в срок более чем на 8,2 млн рублей и сейчас составляет 125,5 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Суд в 2019 году назначил экс-полковнику уголовный штраф в 117,99 млн рублей.

В 2020 году приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с него свыше 117,2 млн рублей, однако из-за неуплаты долга в положенный срок Захарченко начислили исполнительский на 8,2 млн рублей. В итоге сейчас общая сумма долга достигла 125 529 837 рублей.

Задержание бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в 2016 году вызвало большой общественный резонанс. Сообщалось, что в его квартире было обнаружено 8 млрд рублей в валюте. Следствие полагает, что с 2007 по 2016 годы в виде взяток Захарченко получил 1,4 млрд рублей. Столичный суд приговорил бывшего полковника Дмитрия Захарченко 16 годам колонии строгого режима.