Долг Александры Митрошиной перед ФНС увеличился до 322 млн рублей

Долг блогера Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой достиг 322 млн рублей, увеличившись за последние недели на 5 млн рублей из-за начисленных пени и штрафов, сообщает Постньюс .

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании 127 млн рублей, увеличила задолженность перед налоговой до 322 млн рублей. В декабре 2025 года сумма долга составляла около 317 млн рублей, однако за несколько недель выросла на 5 млн рублей из-за дополнительных начислений.

В настоящее время Митрошина находится под домашним арестом. В декабре 2025 года суд продлил ей меру пресечения до мая. По части 4 статьи 159 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Митрошина подала иск к бывшим адвокатам, требуя взыскать с них 69 млн рублей за обман.

