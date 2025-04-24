Документы легендарного освобождения Крыма показали архивисты Подмосковья

В пгт Форос республики Крым состоялось открытие XII Всероссийских (Крымско-Московских) архивно-краеведческих чтений. Московская область поделилась с участниками мероприятия успешным опытом предоставления удаленного доступа к цифровым архивам и показала уникальные документы об освобождении Севастополя, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Цифровизация архивов играет ключевую роль в обеспечении эффективного доступа к историческим материалам, преодолевая географические барьеры, расширяя аудиторию пользователей и повышая удобство взаимодействия с архивными ресурсами. Московская область успешно достигает этих целей: все архивные фонды региона объединены в единую информационную систему, а запуск комплексной электронной услуги позволил упростить и ускорить процесс получения выписок из архивов Подмосковья. Кроме того, создавая электронные копии уникальных документов, мы минимизируем риски утраты оригиналов и значительно ускоряем процесс изучения материалов. Уже сейчас объем оцифрованных документов в Центральном государственном архиве Московской области превышает 13 млн листов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

От Московской области в работе XII Всероссийских архивно-краеведческих чтений участвовали заместитель начальника Управления архивным делом Московской области Мингосуправления региона Ирина Прядеина и заместитель директора Центрального государственного архива Московской области Анна Пытина. Они представили доклад на тему «Освобождение Севастополя: документы ГБУ Московской области „Центральный государственный архив Московской области“ рассказывают».

Основная тема доклада была посвящена воспоминаниям генерал-лейтенанта артиллерии, участника Великой Отечественной войны Ивана Семеновича Стрельбицкого, и включает документы фонда личного происхождения, а также материалы с грифом «для служебного пользования». Это отпечатанные типографским способом военные схемы атак советских частей и детальные карты действий армии при взятии Крыма.

В дар работникам Государственного комитета по делам архивов Республики Крым от Подмосковья была преподнесена копия фотоальбома «Севастополь. 1942 — 1970», находящегося на хранении в ГБУ Московской области «ЦГАМО» в фонде личного происхождения И. В. Комзина, возглавлявшего во второй половине 1940-х гг. Управление при Совете Министров СССР по восстановлению г. Севастополя.

В Мингосуправления отметили, объем Архивного фонда Московской области насчитывает более 24 тыс. фондов (это более 6 млн единиц хранения), которые охватывают период с 18 века до 2021 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.