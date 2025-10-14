Документальная фотовыставка об операции «Поток» пройдет в Балашихе

Выставка расскажет об участниках военно-тактической операции, освободивших Суджу от восьмимесячной оккупации, зайдя в тыл врага по участку трубы газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

В экспозиции будут представлены портреты российских штурмовиков с их рассказом о ходе операции. Гости музея смогут увидеть фрагмент трубы диаметром 142 сантиментов — образец той, по которой шесть дней шли освободители в Суджу.

Организатор выставки — Центр патриотического туризма «RUS-вояж» при поддержке Курского областного краеведческого музея» и администрации городского округа Балашиха.

Место проведения: городской округ Балашиха, проспект Ленина, 10.

Подробности по телефону: 8 (495) 521-12-21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.