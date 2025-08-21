«Дохлые, плешивые»: экс-заводчица держит в квартире в Шуе около 10 собак

Экс-заводчица держит в квартире в Шуе около 10 собак и терроризирует соседей

Жители города Шуя Ивановской области шестой год не могут справиться с бывшей заводчицей лабрадоров. У нее в однокомнатной квартире выживают около 10 собак, сообщает РЕН ТВ .

«Хозяйка собак на связь не выходит, в подъезде так же пахнет фекалиями, тараканы уже поползли по всему дому», — сказала одна из соседок пенсионерки.

Также соседи отметили, что собаки в квартире постоянно меняются, в доме может наступить тишина, но ненадолго. Иногда женщина не ночует дома, тогда животные голодные, из-за этого они бросаются, но успокаиваются, когда приходит хозяйка с едой.

У собак в неспокойной квартире породу уже определить невозможно, они выглядят плохо, им нужна срочная ветпомощь.

«Они все дохлые, плешивые, у них там какие-то болячки, очень худые, на длинных ножках, их просто жалко», — добавила одна из соседок.

Местные власти не могут повилять на экс-заводчицу: в законе нет конкретного количества животных, которые можно содержать в квартире, как и нормативов для контроля запахов. Штрафы есть только за превышение уровня шума.

Единственное, что может помочь в данной ситуации — установить ненадлежащий уход за собаками. Но от ветнадзора местные жители ответа по своей проблеме не получили.