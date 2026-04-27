Дофаминовый интерьер: что за тренд и сколько он будет в моде?

Дофаминовый интерьер — это стиль оформления пространства, ориентированный на стимулирование позитивных эмоций и ярких впечатлений. Этот тренд, популярный среди зумеров и миллениалов, акцентирует внимание на создании дома с обилием ярких цветов, необычных принтов, объемных форм и фактурных текстур. В этом контексте каждая деталь улучшает эмоциональное состояние владельца, создавая атмосферу, наполненную положительными ассоциациями. О том, как добавить дофамин в дом и сколько этот стиль еще будет в тренде, сообщила РИАМО декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Сегодня интерьер становится более живым и гибким: его все чаще меняют под настроение без капитальных переделок. В этом контексте особую роль играют предметы, которые дают мгновенный эмоциональный отклик — яркие и объемные кружки, тарелки с причудливыми узорами, уютные лампы нестандартных форм и, конечно, атрибуты, отражающие хобби владельца и любимые им образы. Именно предметы, демонстрирующие увлечения хозяев дома, помогают персонализировать пространство», — отметила Лапшинова.

Дофаминовый стиль становится узнаваемым в интерьере чаще всего благодаря коллекционным и лицензионным товарам. Если раньше фигурки воспринимались скорее, как нишевое увлечение, то теперь они становятся полноценным смысловым украшением. Особенно востребованы франшизы брендов Pop Mart, Funko, 52TOYS и ZURU: их коллекции регулярно обновляются, а персонажи популярных фильмов, анимационных сериалов и игр легко интегрируются как на рабочий стол, так и на любую полку. Подобные детали работают сразу на нескольких уровнях: задают цветовой акцент, формируют настроение и одновременно рассказывают о личных предпочтениях хозяев дома.

«В перспективе дофаминовый интерьер станет еще более эклектичным. Люди будут отходить от хаотичного набора цветных элементов и эстетичных картинок, делая ставку на объекты с персонально ощутимой ценностью. Так, тренд на данный стиль сохранится на протяжении нескольких лет и будет все больше „перемешиваться“ с иными интерьерными решениями и деталями», — дополнила эксперт.

Для зумеров и миллениалов тренды — это не просто модные явления, а то, что органично вписывается в их повседневную жизнь и становится неотъемлемой частью их мира. Важным становится внимание к деталям, которые создают атмосферу, способную вдохновлять и наполнять каждый день позитивом. Такой подход помогает превращать дом в место, где каждый элемент способствует ощущению уюта и проявлению своего истинного «Я».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.