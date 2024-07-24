Дочь Тимати назвала мальтипу именем отца

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) осуществил заветную мечту своей десятилетней дочери Алисы, подарив ей щенка породы мальтипу. Девочка быстро выбрала имя для своего нового друга. Однако пользователи социальных сетей не смогли скрыть своего удивления, когда узнали, что малышка решила назвать своего четвероногого спутника Тим Алисович Юнусов, сообщает RuNews24.ru .

Непонятно, почему Алиса решила назвать пса в честь своего отца, но этот необычный шаг породил множество вопросов и обсуждений в интернете. Некоторые подписчики отметили, что таким образом девочка выразила свое неуважение к родителю. Однако были и те, кто увидел в этом проявление ее чувства юмора.

Тимати долгое время был против того, чтобы его дочь завела собаку, он настойчиво сопротивлялся этой идее. Однако ситуацию разрешила его мать, которая смогла не только поддержать, но и воплотить мечту своей внучки в жизнь. В итоге матери рэпера Симоне удалось добиться того, чтобы ее внучка завела питомца.

Женщина долго обдумывала ситуацию, приводила множество фактов и доводов в защиту появления собаки и искала подходящую породу. Основная проблема заключалась в том, что Тимати вообще не воспринимал маленьких собак. По его мнению, это должна быть исключительно крупная порода — например, питбуль или бульдог. Однако Симона Юнусова не собиралась сдаваться и выдвинула убедительный аргумент: «Такие собаки разнесут его новую квартиру». Эти слова убедили рэпера, и на десятилетие дочери он решил осуществить ее мечту, подарив ей щенка.

«У папы просто не было выбора, тем более „парня“ Алиса назвала Тим. Добро пожаловать, малыш! Докажи нашему папе, что в маленьком, хрупком создании может биться верное и храброе сердце льва», — написала Симона в соцсетях.

Интересное совпадение заключается в том, что собака новой возлюбленной Тимати Валентины Ивановой точно такой же породы. Это сблизило ее с девочкой, в соцсетях она поделилась фото с прогулки, где они с Алисой выгуливали своих питомцев.