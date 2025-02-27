Дочь Кадырова ушла из политики в модный бизнес

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат покидает пост зампреда правительства ЧР ради работы в модном бизнесе. Она возвращается в Модный дом Firdaws, сообщает «Грозный-Информ» со ссылкой на заявление Кадыровой в соцсетях.

Бывший вице-премьер Чечни набралась опыта на своем посту, однако эта профессия, по ее словам, больше подходит для сильного мужчины.

«Я буду продолжать трудиться на благо нашей республики, занимаясь проектами в бизнесе. Уверена, что через эту деятельность смогу принести больше пользы, чем занимаясь политикой», — объявила Кадырова в видеообращении.

Дочь главы республика подчеркнула, что ее главное дело — идти по пути своего дедушки, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. По словам Айшат Кадыровой, она намерена продолжать трудиться для развития Чечни и улучшения жизни земляков.