Дочь экстрасенса Ольги Якубович обвиняют в жестоком обращении с лошадьми

Дочь известного экстрасенса Ольги Якубович подозревают в жестоком обращении с животными. По предварительным данным, из-за ее действий конь получил серьезную травму головы, сообщает 112 .

Екатерина Якубович работает тренером в столичном конном клубе. 20 декабря конь по кличке Рамзан тренировался с хозяйкой клуба Елизаветой и Екатериной. Во время посадки на животное у него возникли проблемы с ногой, из-за чего он сбросил Елизавету. За это коня решили наказать.

Рамзана привели в манеж, связали ноги, чтобы он не мог двигаться, и привязали к столбу. От боли и испуга лошадь резко дернулась, ударилась головой о столб и вырвалась. В результате инцидента Рамзан получил серьезные травмы головы и глаза. Сейчас лошадь находится на лечении в специализированной клинике.

По словам сотрудников клуба, Елизавета и Екатерина неоднократно проявляли жестокость к животным. Девушки били лошадей даже во время соревнований и жестоко обращались с собакой и пони.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.