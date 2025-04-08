Дочь Дмитрия Маликова заработала на своей косметике 1,4 млн руб за год

Стефания Маликова за год заработала 1,4 млн руб на своей косметике

Стефания Маликова, дочь известного певца Дмитрия Маликова и успешная модель, заработала 1,4 миллиона рублей за год от продаж собственной косметической продукции, сообщает Газета.ru .

Согласно данным, предоставленным компанией «Бьютибайстеша», принадлежащей Маликовой, ее выручка за 2024 год достигла 2,78 миллиона рублей, продемонстрировав рост на 21,4% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании составила 1,4 миллиона рублей, что, однако, на 2,7% меньше, чем в 2023 году. Основным направлением деятельности компании является розничная онлайн-торговля.

В июле Telegram-канал «‎Звездач» сообщал об увеличении выручки бренда одежды Маликовой до 50 миллионов рублей. Журналисты выяснили, что ООО «Дрессбайстеша», также принадлежащее Стефании Маликовой, заработало 5,3 миллиона рублей при общей выручке в 51 миллион рублей за 2023 год.

Дочь Дмитрия Маликова имеет диплом журналиста-международника, полученный в МГИМО в 2021 году, но не работает по специальности. В 2020 году Маликова заявила о запуске собственного бренда одежды DressByStesha, а через два года открыла свой магазин в центре Москвы, тем самым реализовав свою «самую большую мечту».