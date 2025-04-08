Дочь Дмитрия Маликова заработала на своей косметике 1,4 млн руб за год
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Стефания Маликова, дочь известного певца Дмитрия Маликова и успешная модель, заработала 1,4 миллиона рублей за год от продаж собственной косметической продукции, сообщает Газета.ru.
Согласно данным, предоставленным компанией «Бьютибайстеша», принадлежащей Маликовой, ее выручка за 2024 год достигла 2,78 миллиона рублей, продемонстрировав рост на 21,4% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании составила 1,4 миллиона рублей, что, однако, на 2,7% меньше, чем в 2023 году. Основным направлением деятельности компании является розничная онлайн-торговля.
В июле Telegram-канал «Звездач» сообщал об увеличении выручки бренда одежды Маликовой до 50 миллионов рублей. Журналисты выяснили, что ООО «Дрессбайстеша», также принадлежащее Стефании Маликовой, заработало 5,3 миллиона рублей при общей выручке в 51 миллион рублей за 2023 год.
Дочь Дмитрия Маликова имеет диплом журналиста-международника, полученный в МГИМО в 2021 году, но не работает по специальности. В 2020 году Маликова заявила о запуске собственного бренда одежды DressByStesha, а через два года открыла свой магазин в центре Москвы, тем самым реализовав свою «самую большую мечту».