Добрый праздник для всей семьи прошел в Наро-Фоминске.Акция, инициированная экологическим отделом администрации округа, объединяет приюты для животных из разных городов Московской и Калужской областей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это был марафон творчества, мастер-классов и добрых дел — в течение нескольких часов горожане приносили корм для животных и необходимые приютам вещи.

Питомцы — 20 разномастных котов и кошек и 10 собак — приехали в Наро-Фоминск в поисках дома и хозяев. У некоторых получилось: три кошки и три собаки стали домашними. Идут переговоры о судьбе еще одной красавицы — Дины, которую привезли из Курской области.

Первой дом обрела обаятельная Умка. Эта собака замечательно ладит абсолютно со всеми — с кошками, с другими собаками и с людьми. А еще она умеет петь (каждую «песню» выводит с душой). Вторым был кот Персей: он сам выбрал себе хозяев. Светлана, Иван и маленький Павел пришли случайно, «просто посмотреть». Теперь их семья пополнилась ласковым котиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.