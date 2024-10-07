Как активисты помогают приюту для животных в Павловском Посаде

7 октября активисты партии «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами Павлово-Посадского округа отметили День Рождения Владимира Путина добрым делом, посетив приют для животных «Веста» и оказав помощь его обитателям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

День Рождения президента России Владимира Путина ежегодно отмечается не только официальными мероприятиями и поздравлениями, но и добрыми делами. Члены и сторонники партии «Единая Россия» совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» Павлово-Посадского городского округа решили поздравить президента, организовав акцию помощи для бездомных животных в местном приюте «Веста».

Члены партии «Единая Россия» собрали необходимые вещи для животных: корм, хозяйственные средства и другие полезные предметы, которые были переданы руководителю приюта Ольге Петелиной. Этот шаг стал частью более широкой волонтерской программы, направленной на помощь тем, кто в ней нуждается, включая братьев наших меньших. Но на этом помощь не ограничилась. Молодогвардейцы провели время с четвероногими обитателями приюта, выгуливая их и участвуя в играх. Улыбки на лицах участников акции и радость животных стали лучшим подтверждением того, что добро всегда возвращается.

Своей акцией члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы не только оказали важную помощь приюту, но и показали, что совершать добрые дела можно и нужно в любой день, особенно в такие символические даты, как День Рождения главы государства.

«День Рождения президента — это значимый и важный день для нашей страны. Мы решили поздравить Владимира Владимировича, совершив доброе дело с нашими молодогвардейцами. Мы отправились в приют „Веста“, чтобы передать необходимые вещи, корм, хозяйственные товары и погулять с четвероногими друзьями. Активисты хорошо провели время за прогулкой, зарядились энергией на неделю, а главное — совершили доброе и бескорыстное дело для наших меньших друзей. Еще раз поздравляем Владимира Владимировича с Днем Рождения, желаем крепкого здоровья, личного счастья и всегда иметь рядом искреннюю и всестороннюю поддержку коллег и друзей», — отметила исполняющая обязанности руководителя МГЕР Татьяна Черемушкина.

День Рождения президента стал поводом для совершения доброго дела, которое несет в себе ценность гораздо выше любых материальных подарков. Помощь бездомным животным — это символ заботы и сострадания, которыми живет наша страна.

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