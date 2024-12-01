Добровольцы Домодедова победили в региональном конкурсе «Волонтер года-2024»

сегодня в 18:12

Добровольцы из городского округа Домодедово приняли участие в региональном конкурсе Московской области «Волонтер года-2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсе приняли участие добровольцы со всех городских округов Московской области — всего 217 заявок по 12 номинациям. От Домодедово было подано 10 заявок.

Домодедовцы стали победителями в трех номинациях:

Анастасия Песня из молодёжного пространства «4К» в номинации «Экологическое волонтерство»;

Екатерина Халикова из молодёжного центра «Победа» в номинации «Социальное волонтерство»;

Екатерина Чекоданова из добровольческого движения «ПтичкиДМД» в номинации «Командный дух».

«От всей души поздравляю победительниц! Гордимся вашими заслугами и благодарим за вклад в общее дело помощи ближним. Ваш труд вдохновляет!» — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.