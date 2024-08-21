Добровольцу Серпухова вручили экипировку

В муниципалитете вручили бронежилет Андрею, который добровольцем отправляется в зону специальной военной операции, сообщили в администрации городского округа Серпухов.

Встреча прошла в Центре помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Настоящий патриот, он не раз помогал нашим бойцам, собирал гуманитарную помощь вместе с товарищами из организации «ZастaVa ЖИЗНИ». Решение пойти на передовую принял осознанно. Близкие, несмотря на волнение, поддержали его.

Андрей — любящий отец. Вместе с женой они удочерили девочку Катю. Малышка — настоящий лучик света в семье, стимул идти вперед, несмотря на трудности и сложности.

«Пусть боевой настрой нашего защитника поможет ему на передовой. Сделаем все возможное, чтобы оказать помощь и поддержку семье бойца, пока он отстаивает интересы Родины», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.