Добровольная народная дружина Лобни получила новый автомобиль

сегодня в 17:01

В распоряжение добровольной народной дружины Лобни поступил автомобиль ГАЗ «Соболь». Машину лобненцам передали из Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Это еще один важный шаг к развитию и укреплению добровольной народной дружины Лобни. Новый автомобиль позволит дружинникам повысить свою мобильность и расширить охват патрулируемых территорий, что, несомненно, повысит эффективность их работы», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Совместно с представителями силовых структур участники добровольной народной дружины Лобни регулярно проводят рейды в местах массового скопления граждан. Также они патрулируют город, обеспечивая безопасность жителей.

Желающие внести свой вклад в поддержание порядка и оказать помощь правоохранительным органам могут присоединиться к Народной дружине в Лобне. Подробности — по ссылке.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.