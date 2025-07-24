Добровольная народная дружина Лобни получила новый автомобиль
Фото - © администрация городского округа Лобня
В распоряжение добровольной народной дружины Лобни поступил автомобиль ГАЗ «Соболь». Машину лобненцам передали из Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Это еще один важный шаг к развитию и укреплению добровольной народной дружины Лобни. Новый автомобиль позволит дружинникам повысить свою мобильность и расширить охват патрулируемых территорий, что, несомненно, повысит эффективность их работы», — отметила глава Лобни Анна Кротова.
Совместно с представителями силовых структур участники добровольной народной дружины Лобни регулярно проводят рейды в местах массового скопления граждан. Также они патрулируют город, обеспечивая безопасность жителей.
Желающие внести свой вклад в поддержание порядка и оказать помощь правоохранительным органам могут присоединиться к Народной дружине в Лобне. Подробности — по ссылке.
«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.
«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.
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