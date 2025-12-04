Доброволец рассказал, почему решил заключить контракт в Балашихе

Один из добровольцев прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он рассказал о причинах, по которым решил подписать контракт.

«Как только началась СВО, я ездил туда, возил гуманитарную помощь, стройматериалы. Окунался во все это и видел не по телевизору, а изнутри. Как только появилась возможность, сразу решил подписать контракт», — рассказал доброволец.

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе (Восточное шоссе, вл. 2) каждый желающий может пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная поддержка и понимание важности каждого солдата играют важную роль в победе.

Помимо этого, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на меры социальной поддержки.

Получить дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф,, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны. «Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.