Добровольческое движение объединило более 6 тыс жителей Люберец

Глава Люберец Владимир Волков поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области, который отмечался 29 октября. В исполкоме партии «Единая Россия» активистам вручили награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Добровольческое движение в Люберцах объединяет более 6 тыс. жителей. На счету активистов — более тысячи добрых дел. Округ занимает лидирующую позицию среди муниципалитетов Подмосковья по числу волонтеров.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил активистов с Днем добровольца Московской области. Праздник учредили в 2017 году по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Награждение волонтеров состоялось в исполкоме партии «Единая Россия».

«Спасибо вам за труд, за преданность общему делу и за энергию, которая меняет Люберцы к лучшему! Желаю вам крепкого здоровья, сил и новых добрых свершений!» — отметил Владимир Волков.

Отдельную благодарность добровольцам выразили за поддержку участников специальной военной операции и их семей. Волонтеры помогают бойцам, заботятся о ветеранах и собирают гуманитарную помощь. Только в рамках акции «Доброе дело» военнослужащим и их близким направили свыше 100 тонн грузов.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.