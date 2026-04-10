Добробот в Подмосковье провел более 17 тыс консультаций с начала года

Виртуальный помощник портала госуслуг Подмосковья с начала 2026 года провел более 17,3 тыс. консультаций по земельно-имущественным вопросам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Добробот круглосуточно консультирует жителей по земельно-имущественным вопросам. Он помогает определить, какая услуга требуется в конкретной ситуации, и дает точные рекомендации без необходимости долгого поиска информации на портале.

Найти виртуального помощника можно на главной странице регионального портала госуслуг, а также в разделах «Жилье» и «Земля». В мобильном приложении «Добродел» на главном экране размещен баннер для перехода к диалогу с ботом.

Кроме того, помощник автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.