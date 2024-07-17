«Добро с кулаками»: Смольянинов* ждет возмездия для нагрубившего ему россиянина

Актер Смольянинов* о конфликте с блогером: я сорвался, но не жалею об этом

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов* высказался о конфликте с российским блогером, который произошел на финале Евро-2024 в Берлине, сообщает SHOT .

«Я сорвался и не жалею об этом. Я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано», — заявил актер в своем видеообращении.

Артист подчеркнул, что очень верит в возмездие, которое настигнет его оппонента.

Ранее российский блогер и футбольный болельщик Максим встретил Смольянинова* перед фильным матчем Евро-2024 в Берлине и нецензурно выражался в адрес актера за его публичную критику России, а также позицию касательно проведения специальной военной операции на Украине.

*Признан иностранным агентом в РФ, включен в перечень экстремистов и террористов.