До конца октября завершатся работы по очистке водоема в селе Троицкие Озерки в Коломне

Уже пятый год в городском округе Коломна реализуется программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «100 прудов и озер». В прошлые сезоны в Коломне и Озерах привели в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Санитарную очистку озера у деревни Липитино мы завершили в округе по программе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „100 прудов и озер“. В прошлом году на портале „Добродел“ за него проголосовало более 1,4 тысячи жителей. Рабочие убрали всю лишнюю траву и водоросли, вырезали камыш, достали со дна бытовой мусор, а по берегам спилили сухие деревья. Расчистку второго водоема, в Троицких Озерках, который тоже выбрали жители, закончим в этом месяце», — сказал глава муниципалитета Александр Гречищев.

Сейчас коломенские экологи формируют предложения для участия муниципалитета в программе уже будущего года. Совсем скоро жители Коломны и Озер через голосование вновь определят водоемы, которые нуждаются в расчистке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.