До конца лета 2027 года лесопарк «Елочки» в Наро-Фоминске ждет масштабное преображение. Проект благоустройства уже полностью готов, и у жителей есть возможность рассмотреть обновленный парк в деталях, чтобы представить, каким станет это любимое место отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концепция развития парка впечатляет своим разнообразием. Здесь появится инфраструктура для всех категорий посетителей. Для юных жителей установят современные детские игровые комплексы, а любители активного образа жизни оценят новые спортивные площадки. Сеть прогулочных маршрутов станет значительно шире: помимо удобных пешеходных дорожек, в парке создадут отдельные трассы для велосипедистов и, что особенно важно, специализированные маршруты для выгула и тренировок собак.

Зимой парк не будет пустовать: уютный навес для лыжников станет не только местом отдыха, но и точкой старта лыжной трассы. Для удобства гостей оборудуют зону проката спортивного инвентаря, а обновленные входные группы встретят посетителей современным дизайном. Особое внимание уделено функциональности и комфорту: по всей территории установят новые лавочки с урнами, проведут современное освещение и систему видеонаблюдения для безопасности. Ландшафтные дизайнеры уже утвердили ассортимент будущих зеленых насаждений — парк украсят тщательно подобранные деревья, кустарники и цветы.

Контракт на выполнение работ уже заключен, поэтому перемены не за горами. «Елочки» станут красивым, современным и комфортным пространством для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.