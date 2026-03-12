До голубей не дойдем: депутат призвал россиян вернуться к проводной связи

«Нужно вспомнить забытые вещи, например, как городская телефония. У многих еще дома остались телефоны, и вот, собственно, мы возвращаемся к тому, что нужно возвращаться к офисным телефонам. Не только мобильные, а та связь, которая проводная», — отметил парламентарий.

Он не исключил, что перебои могут продолжиться, поскольку сейчас «неспокойное время». При этом проблемы со связью возникают не только в России, но и в других странах. Аналогичная ситуация касается и интернета, который также работает через кабель.

Свинцов добавил, что в условиях боевых действий и кризиса современные технологии могут быть менее эффективны. Он напомнил, что даже на фронте для управления дронами используют оптоволоконную связь.

«Я надеюсь, что голуби останутся в расслабленном виде и их не нужно будет заставлять работать», — заключил депутат.

В последние дни жители разных регионов жалуются на перебои с интернетом и мобильной связью. Сигнал пропадал в том числе в здании Госдумы, из-за чего депутатам и журналистам приходилось искать места с доступом в Сеть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.