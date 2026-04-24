До Альфы Центавра за 20 лет: ученые создали двигатель для межзвездных путешествий

Ученые разработали двигатель, который поможет добраться до системы Альфа Центавра всего за 20 лет, а не за сотни тысяч. Он сможет разгоняться почти до скорости света, сообщает Mash .

Создание аппарата занимались исследователи из Техасского университета A&M. Они разработали световую двигательную систему на основе метаджетов. Эти микроскопические устройства превращают свет в движение.

Благодаря им можно не просто толкать объект вперед, но и управлять его движением в трех измерениях. Сейчас метаджеты представляют собой устройства тоньше человеческого волоса, но в дальнейшем их можно усовершенствовать до гораздо больших размеров, если найти мощные источники света.

Световой двигатель позволит добраться до ближайшей системы Альфа Центавра, которая находится на расстоянии 4,2–4,4 световых лет от Земли, всего за 20 лет. С современными ракетными двигателями этого сделать невозможно, потому что путь займет сотни тысяч лет.

В 2016 году аналог светового двигателя пытались реализовать в проекте Breakthrough Starshot. Ученые разработали миниатюрный зонд со световым парусом, который разгонял бы мощные лазеры. Версия была очень дорогой и тяжело масштабировалась.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.