До 87% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов

Опубликованы предварительные данные о дождях в столичном регионе, и они поражают: в Москве за 12 часов выпало до 87% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

С 6 утра до 18 часов в столице выпало от 28 мм в Строгино (33% от нормы июля), до 38 мм на ВДНХ (45% от нормы) и до 73 мм на Балчуге (87% от нормы). Последний раз такие интенсивные дожди в центре Москвы были 15 августа 2016 года. Тогда в сутки выпало 101 мм осадков.

При этом Леус отметил, что делать выводы об обновлении рекордов можно будет после 21-часовых измерений. По его словам, приведенные данные перекрывают ночные наблюдения.

Ранее Леус показал, как выглядит из космоса циклон, который заливает дождями центр Европейской России. Судя по кадрам, Москва оказалась в самом центре бушующего циклона. Также он накрыл Нижний Новгород, Рязань, Великий Новгород, Самару и Ульяновск.