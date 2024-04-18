сегодня в 22:47

До 8 мм осадков выпало в Московском регионе за весь день

В Московском регионе за весь день выпало до 8 мм осадков. В некоторых районах уровень осадков достиг 5 мм, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Синоптик отметил, что наименьшее количество осадков выпало на севере Московской области. Там уровень достиг только 2 мм.

В Москве, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, в осадкомеры метеорологов попало 4 мм дождя.

Ранее стало известно, что неблагоприятная погода прогнозируется в Подмосковье с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля. На регион обрушатся сильные дожди, местами грозы.

При дожде жителей Подмосковья попросили оставаться дома, использовать зонты, резиновые сапоги и плащи, аккуратно передвигаться по дорогам или припарковать автомобиль у обочины и переждать ливень. Также не стоит останавливаться под рекламными щитами.