До 7 лет тюрьмы грозит за нарушение антитеррористической защиты в РФ с 1 июля

Закон, предусматривающий наказание до семи лет лишения свободы за нарушение норм антитеррористической защиты объектов, вступил в силу на территории РФ, следует из документа , размещенного на официальном портале правовой информации.

В Уголовный кодекс включена статья 217 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)». Виновные будут наказываться по ней в случае, если они два и более раз в течение полугода привлекались к административной ответственности за данные правонарушения.

При ущербе от одного миллиона рублей или причинении тяжкого вреда здоровью осужденному будет грозить уголовный штраф до 80 тыс. рублей или в размере дохода за полгода. Также виновным может грозить лишение свободы до трех лет и запрет занимать определенные должности.

В случае, если преступление приведет к гибели одного человек, срок вырастет до пяти лет, а если более — до семи.