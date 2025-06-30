До 50 тысяч: россияне рассказали, сколько готовы потратить на отпуск

46% россиян не планируют в этом году тратиться на отпуск

По данным опроса, около половины жителей России, 46% участников исследования не планируют в этом году траты на отпуск: они будут отдыхать дома или на даче, сообщает kp.ru.

«Тысячу лет не была в отпуске. Не по карману», — сказала одна из респонденток.

Другой отметил, что отдых на даче бесплатный, а третий рассказал, что экономит вместе со всей семьей. Многие и вовсе не планируют брать отпуск на работе этим летом.

В 2025 году отдых на пляжах России обойдется как минимум в 27 тысяч рублей: столько стоит недельное проживание в гостевом доме в Сочи.

Другие 54% опрошенных сказали, что у них заложен небольшой бюджет на отдых, 10% намерены уложиться всей семьей в 30 тысяч рублей, еще 7% готовы потратить до 50 тысяч и примерно столько же — до 100 тысяч рублей. Самое дорогое в поездках, по словам участников опроса, это билеты.