До 50 тыс руб: россияне могут дорого заплатить за выброс мусора из окна

«Представьте: вы кидаете использованный презерватив, пустой пакет или окурок из окна — и вдруг приходит штраф. Формально такие действия подпадают под несанкционированный выброс мусора, и наказание за это реально. В России выброс мусора в неположенном месте регулируется Кодексом об административных правонарушениях. Для физических лиц сумма штрафа обычно начинается от 1 тыс. руб. и может доходить до 5 тыс. руб. за первое нарушение. Если мусор крупный или это повторяется, штраф вырастает до 10–15 тыс. руб.», — сказала Трофимова.

Она отметила, что в Москве или Санкт-Петербурге, где контроль строже, за выброс пакета с отходами из окна жилого дома могут выписать от 2 тыс. до 4 тыс. руб. Если это привело к загрязнению двора или улицы, сумма удваивается.

«Другое дело — выброс из окна автомобиля. Здесь вступает в силу статья 8.23 КоАП РФ, которая касается нарушения экологических требований при эксплуатации транспортных средств. Если вы кидаете мусор на обочину, дорогу или в лес, штраф для водителя может составить от 2 тыс. до 5 тыс. руб., за мелкий мусор, вроде окурка или фантика. Если это что-то посерьезнее — пакет с отходами или даже использованный презерватив, — и это зафиксировано как причина потенциальной аварии или пожара (например, непотушенная сигарета), то сумма взлетает до 10–50 тыс. руб.», — предупредила юрист.

Трофимова уточнила, что в некоторых случаях, по информации из недавних новостей, штрафы достигли 200 тыс. рублей, а за повторные нарушения можно даже лишиться машины — ее конфискуют как орудие правонарушения.

«Это особенно актуально на трассах или в природных зонах, где мусор может навредить экосистеме. В регионах вроде Подмосковья или Краснодарского края штрафы варьируются: в среднем от 3 тыс. до 7 тыс. руб. за выброс из авто, но, если это лесная зона, добавляется штраф по статье 8.32 КоАП РФ — до 15 тыс. руб. Важно понимать, что точная сумма зависит от обстоятельств: размер мусора, место (город, трасса, заповедник) и последствия. Для индивидуальных предпринимателей или юрлиц штрафы в разы выше — от 100 тыс. руб. и больше, но нас интересуют обычные граждане», — заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.