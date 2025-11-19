До 50 тыс руб: россияне могут дорого заплатить за выброс мусора из окна
Даже случайный выброс пакета, окурка или другого мусора из окна квартиры или автомобиля считается административным нарушением. Штраф может достигать 50 тыс. рублей, рассказала РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.
«Представьте: вы кидаете использованный презерватив, пустой пакет или окурок из окна — и вдруг приходит штраф. Формально такие действия подпадают под несанкционированный выброс мусора, и наказание за это реально. В России выброс мусора в неположенном месте регулируется Кодексом об административных правонарушениях. Для физических лиц сумма штрафа обычно начинается от 1 тыс. руб. и может доходить до 5 тыс. руб. за первое нарушение. Если мусор крупный или это повторяется, штраф вырастает до 10–15 тыс. руб.», — сказала Трофимова.
Она отметила, что в Москве или Санкт-Петербурге, где контроль строже, за выброс пакета с отходами из окна жилого дома могут выписать от 2 тыс. до 4 тыс. руб. Если это привело к загрязнению двора или улицы, сумма удваивается.
«Другое дело — выброс из окна автомобиля. Здесь вступает в силу статья 8.23 КоАП РФ, которая касается нарушения экологических требований при эксплуатации транспортных средств. Если вы кидаете мусор на обочину, дорогу или в лес, штраф для водителя может составить от 2 тыс. до 5 тыс. руб., за мелкий мусор, вроде окурка или фантика. Если это что-то посерьезнее — пакет с отходами или даже использованный презерватив, — и это зафиксировано как причина потенциальной аварии или пожара (например, непотушенная сигарета), то сумма взлетает до 10–50 тыс. руб.», — предупредила юрист.
Трофимова уточнила, что в некоторых случаях, по информации из недавних новостей, штрафы достигли 200 тыс. рублей, а за повторные нарушения можно даже лишиться машины — ее конфискуют как орудие правонарушения.
«Это особенно актуально на трассах или в природных зонах, где мусор может навредить экосистеме. В регионах вроде Подмосковья или Краснодарского края штрафы варьируются: в среднем от 3 тыс. до 7 тыс. руб. за выброс из авто, но, если это лесная зона, добавляется штраф по статье 8.32 КоАП РФ — до 15 тыс. руб. Важно понимать, что точная сумма зависит от обстоятельств: размер мусора, место (город, трасса, заповедник) и последствия. Для индивидуальных предпринимателей или юрлиц штрафы в разы выше — от 100 тыс. руб. и больше, но нас интересуют обычные граждане», — заключила эксперт.
