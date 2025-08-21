До 42% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

Пятая часть от месячной нормы осадков выпала в столице за минувшие сутки, 42% — в Московской области, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 17 мм осадков, что составляет 22% месячной нормы», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на столичном Балчуге зафиксировали выпадение 13 мм дождя, в Тушине — 14 мм, в МГУ — 12 мм, в Бутове — 3 мм. Таким образом, по состоянию на четверг в мегаполисе за месяц уже выпала августовская норма осадков — 79 мм (норма — 78 мм).

Как уточнил Тишковец, в Подмосковье самыми дождливыми за сутки стали Волоколамск — 32 мм (42% от августовской нормы), Солнечногорск — 21 мм, Долгопрудный — 19 мм, Можайск — 18 мм и Красногорск — 17 мм.

По его словам, сейчас осадки в Московском регионе ослабевают, но дождь еще идет, он будет продолжаться до середины дня. Но в целом в четверг прогнозируется не более 2-3 мм.