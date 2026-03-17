До 400 человек возросло число погибших при ударе по рехабу в Кабуле
До 400 человек увеличилось число погибших при ударе по рехабу в афганском Кабуле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Sky News.
В центре для наркозависимых проходили лечение 3 тыс. человек.
Отмечается, что Пакистан опроверг утверждение о том, что он атаковал больницу в столице Афганистана. В министерстве информации Пакистана заявили, что военные удары «были точно нацелены на военные объекты и инфраструктуру поддержки террористов».
Ранее сообщалось, что в результате ударов Пакистана по Кабулу погибли более 250 человек.
Накануне Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел.
В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.