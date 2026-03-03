До 14 градусов мороза: оттепель закончится в Московском регионе к 8 марта

8 Марта в Подмосковье и столице будет холодным, температура может опуститься до -14 градусов. Об этом РИАМО сообщил специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Практически всю рабочую неделю в Московской области в дневные часы будет наблюдаться положительная температура воздуха, а в ночные часы —со слабым минусом. С четверга начнется похолодание, и температура воздуха в дневные часы уже будет близка к значению до -1 градуса», — сказал Ильин.

7–8 марта похолодает более значительно. По сегодняшним прогнозам, даже в дневные часы ожидается до минус 7 — 12 градусов.

Ночью 7–8 марта в Московском регионе столбики термометров могут опуститься до минус 9 — 14 градусов. При этом Ильин отмечает, что в эти дни осадков ждать не приходится, так как регион будет находиться во власти антициклона.

