Дни зачатия и выплаты: что в РФ делают для роста демографии

Из-за снижающейся рождаемости в стране введены меры поддержки для семей с детьми. К этой работе подключили регионы и бизнесменов. Так, в Ульяновской области появился так называемый День зачатия, сообщает Ura.ru .

Этот необычный праздник отмечается 12 сентября в День семейного общения. Жителям области дают дополнительный выходной день. Идея заключается в том, чтобы способствовать рождению малышей 12 июня следующего года, когда празднуется День России.

Также в регионе за рождение ребенка после Дня зачатия семьи могут получить ценные призы, среди которых машины и бытовая техника.

В результате данной инициативы в Ульяновской области наблюдался увеличение количества новорожденных в указанный период.

В прошлом году суммарный коэффициент рождаемости в стране был 1,41 ребенка на одну женщину. Самые низкие показатели — в Ленинградской области и Севастополе (0,88 и 0,98 ребенка соответственно), самые высокие — в Чечне (2,66), Тыве (2,44) и на Алтае (2,03).

Ключевым инструментом поддержки семей в России является маткапитал. В этом году его размер составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка, 833 024,74 рубля — на второго и третьего малыша (если выплата на первого ребенка не получена ранее). Еще семьи могут получить ежемесячные и единоразовые выплаты на детей.