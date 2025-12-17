Дмитровское предприятие обязали контролировать качество очистки сточных вод

Признаки нарушения природоохранного законодательства зафиксированы в Дмитровском округе. Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели выездное мероприятия по обращениям граждан, которые заподозрили, что в СНТ «Лыжник», расположенном в деревне Бабаиха, происходит сброс неочищенных сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Наши специалисты осмотрели указанное место в деревне, напротив стоянки лыжной трассы «ГАБО». Выявлена точка сброса сточных вод, которой совместно пользуются два юридических лица — местная торговая компания и завод «Святой источник». Вода в точке сброса компании прозрачная, а вот стоки завода имеют признаки недостаточной очистки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам выездного мероприятия заводу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Предприятию предстоит принять меры по повышению качества очистки стоков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.