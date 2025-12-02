Дмитровский округ вошел в тройку лидеров Подмосковья по развитию волонтерства

Дмитровский округ признали одним из лучших в Московской области по развитию волонтерского движения на ежегодном форуме добровольцев Подмосковья, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

Дмитровский округ занял одно из первых мест в Московской области по уровню развития волонтерского и добровольческого движения. Это достижение стало результатом ежедневной работы сотен жителей, которые реализуют проекты и инициативы, меняющие жизнь муниципалитета к лучшему.

Итоги подвели на ежегодном форуме волонтеров Подмосковья, где Дмитровский округ представили самые активные добровольцы. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и вдохновения на дальнейшие добрые дела. Участники организовывали социальные акции и помогали нуждающимся в течение всего года.

Программа форума включала обучающие тренинги, деловые игры и выступления экспертов. Особое впечатление оставила встреча с актёром и руководителем благотворительных фондов Гошей Куценко, который рассказал о важности помощи ближнему.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил волонтеров за труд и гражданскую ответственность. Он выразил уверенность, что признание на региональном уровне станет стимулом для дальнейшего развития добровольческого движения и привлечет новых участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.