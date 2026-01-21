Дмитровский округ реализует масштабные проекты благоустройства в 2026 году

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов на оперативном совещании обозначил ключевые задачи по благоустройству территории на 2026 год и поручил коммунальным службам обеспечить готовность к аномальным холодам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На еженедельном совещании глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подвел итоги прошедшей недели и выделил приоритетные направления работы. Особое внимание уделено готовности коммунальных служб к сильным морозам и формированию программы благоустройства на ближайшие годы.

В числе социальных инициатив отмечены завершение благотворительной акции «Елка желаний» и выдача сертификатов на жилье трем молодым семьям. Также обсуждались вопросы модернизации инфраструктуры и инвестиционных программ с представителями «Северных электрических сетей».

Михаил Шувалов поручил управляющим компаниям обеспечить оперативное реагирование на возможные сбои в системах тепло- и водоснабжения в период морозов. Он подчеркнул, что безопасность и комфорт жителей остаются в приоритете.

В 2026 году в округе планируется капитальный ремонт девяти дворовых территорий, обновление 13 детских площадок, масштабная модернизация уличного освещения с заменой 1150 светильников, 77 опор и 60 шкафов управления, а также реконструкция 22 контейнерных площадок для сбора ТКО.

Преобразования коснутся и общественных пространств: работы запланированы в парке «Березовая роща» на улице Космонавтов, парке культуры и отдыха «Березовая роща», пешеходной зоне на улице Загорской, у ДК «Керамик» в Некрасовском и в сквере микрорайона Трудовая, где появится место памяти лейтенанта Козлова.

В числе приоритетов остаются оперативность в ЖКХ, социальная поддержка и создание комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.