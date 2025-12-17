Дмитровский округ проведет спортивный праздник «Зимние рекорды» 20 и 21 декабря

Областное спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние рекорды» пройдет 20 и 21 декабря в парках Дмитровского округа. Гостей ждут спортивные эстафеты, семейные программы и развлекательные шоу, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Мероприятие «Зимние рекорды» объединит любителей активного отдыха всех возрастов. Центральной площадкой 20 декабря станет парк имени И.А. Лямина в Яхроме. С 10:00 начнется спортивная разминка от СШОР «Динамо-Дмитров», а в 10:30 стартует эстафета для всех желающих. Основная программа пройдет с 11:00 до 13:00 и включает общую разминку, детскую игровую зону, испытания на зимних рекордах и фотозону.

В этот же день в 15:00 в парке «Сосновый бор» театр «Большое гнездо» представит развлекательную программу «Зимняя кутерьма», а в 15:30 состоится интеллектуальный квиз «Зимние истории».

21 декабря в 15:00 в парке «Сосновый бор» пройдет семейная программа «Скоро Новый год» с играми, конкурсами и состязаниями. Программу дополнит интеллектуальный квиз «Зимние старты».

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что участие во всех мероприятиях бесплатное, и пригласил жителей провести зимние дни активно и с пользой. Вход свободный. Возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.