сегодня в 17:23

Дмитровские студенты побывали в гостях у детей в семейном центре

Студенты Дмитровского техникума, обучающиеся по специальности «Дошкольное образование», посетили Семейный центр «Дмитровский», который оказывает помощь детям с физическими недостатками и умственно отсталым детям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча состоялась в преддверии Нового года и стала продолжением многолетнего сотрудничества между техникумом и центром.

Студенты подготовили развивающие игры, используя современные образовательные технологии. Участие в таких мероприятиях помогает студентам применять теоретические знания на практике, а детям приносит радость и положительные эмоции.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила доброту и инициативность будущих воспитателей.

Также студенты подготовили сладкие угощения и подарки, сделанные своими руками, которые порадуют детей в канун Нового года и Рождества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.