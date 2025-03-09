Дмитровские школьники заняли призовые места на областном конкурсе «Мой музей»

Учащиеся школ Дмитровского округа с честью выступили на региональном этапе конкурса музеев и юных экскурсоводов «Мой музей». Это масштабное мероприятие, организованное для школьников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, привлекло 377 заявок со всего Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В очном финале приняли участие более 70 ребят из 29 муниципальных образований. Участники конкурса представили свои проекты школьных музеев и авторские экскурсии, продемонстрировав глубокие знания истории, навыки исследовательской работы и ораторского мастерства. «Мой музей» традиционно поддерживает инклюзивное образование, активно вовлекая детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс. По итогам областного конкурса в средней возрастной группе победителями и призёрами стали:

Мария Макарычева, ученица МОУ Дмитровской СОШ № 10 УИОП, заняла 1 место в номинации «Экскурсовод по объектам культурного и природного наследия». Её проект был подготовлен под руководством Никиты Бугреева.

Александра Кирюхчева, ученица МОУ Дмитровской СОШ № 9, заняла 3 место в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации». Её научный руководитель — Людмила Миссан.

«Наши школьники не просто изучают историю — они становятся ее проводниками. Их победы наглядно демонстрируют, как важно сохранять связь между поколениями и развивать краеведение. Я горжусь тем, что юные дмитровчане достойно представили наш округ на региональном уровне. Это результат труда педагогов, семей и, конечно, самих ребят, которые искренне любят свою малую родину», - отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

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