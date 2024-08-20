Дмитровские партийцы передали корм для собак в приют «Умка»

В дмитровскую общественную приемную партии «Единая Россия» пришел запрос из приюта для бездомных собак «Умка» на помощь в сборе корма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» Пётр Прокопык отправил запрос неравнодушным жителям Дмитровского округа. На запрос приюта откликнулась член партии «Единая Россия» Наталия Безуглова. Она приобрела 2 мешка корма для собак и вместе со сторонником партии «Единая Россия» Екатериной Боевой и командой «Молодой Гвардии» Дмитровского округа посетила приют «Умка» и передала корм.

«С радостью откликнулась на запрос о помощи, ведь поддержка приютов для бездомных собак важная и ответственная задача. Хочу выразить благодарность хозяйке приюта за тёплый приём и небольшую экскурсию по территории», — сказала Наталия Безуглова.

Напомним, что любой желающий может принести корм для бездомных собак из приюта «Умка» по адресу: г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4 по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.